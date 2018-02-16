Житель Новоуральска вскрыл платежный терминал ради подарка любимой в День Святого Валентина

Житель Новоуральска вскрыл платежный терминал и вытащил оттуда 34 тысячи рублей. На эти деньги он купил золотое кольцо, которое в День Святого Валентина хотел подарить женщине. Но вмешались полицейские.

В дежурную часть полиции Новоуральска обратился сотрудник организации, занимающейся обслуживанием платежных терминалов. Мужчина рассказал, что автомат по приему денег, установленный в продуктовом на улице Юбилейной, вскрыт. Пропало около 34 тысяч рублей. При осмотре терминала полицейские выяснили, что неизвестный сломал замок дверцы на задней части терминала.

После опросов сотрудников магазина и очевидцев и просмотра записи с камер наблюдения стало понятно, что воришка – местный житель, нигде не работающий, судимый за кражи и угоны автотранспорта гражданин 1981 года рождения. Последний раз из колонии он вышел в 2015 году, сидел за умышленное уничтожение чужого имущества.

Новоуралец сначала отрицал свою причастность к преступлению, но потом сознался. Оказалось, романтичный зек хотел помириться с бывшей супругой, на часть украденных денег он купил золотое кольцо, которое намеревался преподнести даме сердца в качестве подарка в День Святого Валентина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сделать этого он не успел – его задержали оперативники. Кольцо и оставшиеся деньги изъяты. По данному факту органами внутренних дел Новоуральска было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Мужчина находится под подпиской о невыезде, проверяется его причастность к другим преступлениям.

Новоуральск, служба информации

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