В Асбесте школьница совершила суицид на веранде детского сада

В Асбесте 17-летняя школьница покончила с собой на веранде детского сада. Девочка училась в 11-м классе. По разным данным, она могла решиться на отчаянный поступок из-за буллинга (травли со стороны сверстников) или неудачи на пробном экзамене.

В СУ СКР по Свердловской области трагедию пока никак не комментируют.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 16.02.18

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