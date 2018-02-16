На пиве, с икрой и бананами: в «Яндексе» подсчитали, какие блины пекут екатеринбуржцы

Аналитики «Яндекса» выяснили, какие блины интересуют жителей Екатеринбурга и страны. Оказалось, на Среднем Урале чаще спрашивают про толстые и пышные блины и блины с рисом и яблоками.

«Самые блинные места России – Липецкая, Воронежская, Тамбовская и Астраханская области. Меньше всего рецептами блинов интересуются на Кавказе, выделяется только Северная Осетия, где их, наоборот, ищут намного чаще, чем в среднем по стране. В запросах из некоторых городов заметна местная кулинарная специфика. Например, в Татарстане популярны блины на катыке, а в Башкирии на Масленицу кроме обычных блинов готовят тэбикмэки – традиционные блины на манке», – рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Около 9,5 % всех кулинарных запросов от жителей Екатеринбурга на Масленицу приходится на блины, это восьмое место среди 20 крупнейших российских городов. Практически все россияне ищут тонкие блины, с дырочками, ажурные. Екатеринбург не исключение, но в столице Свердловской области толстые и пышные блины более популярны, чем в других регионах. Тесто делают в основном на молоке, но используют и другие основы – пиво, минеральную воду, сыворотку, кефир.

Что касается начинок, то в среднем на западе страны популярнее блины с мясом, на юге – с грибами, а на севере любят ветчину. В Екатеринбурге чаще, чем в других регионах страны, спрашивают у поисковика про блины с рисом и яблоками. Среди других популярных начинок – творог, мясо, икра, сыр, бананы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.02.18

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