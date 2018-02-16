«Президентские» дебаты на свердловских каналах пройдут не в прайм-тайм и без громких имен

На следующей неделе в эфире телекомпаний ОТВ и «4 канал» стартуют дебаты, посвященные предстоящим 18 марта выборам президента. Редакции удалось узнать некоторые подробности будущих дискуссий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в большинстве региональных штабов уже решили, кто именно будет представлять их кандидата в эфире. Большинство участников не слишком известны широкой публике. Например, от имени Владимира Жириновского будут выступать координатор регионального отделения ЛДПР Антон Гусев и руководитель аппарата Антон Безденежных. Кандидата от КПРФ Павла Грудинина будут представлять Руслан Камалетдинов из «Городского контроля КПРФ», лидер «Детей войны» Римма Скоморохова и секретарь Камышловского отделения партии Светлана Хомутинина. Как пояснил первый секретарь Александр Ивачев, это связано с тем, что депутатам запрещено быть доверенными лицами кандидата. «Яблочника» Григория Явлинского будут представлять бывшая и.о. руководителя реготделения Ирина Скачкова и преподаватель истории УрФУ, доктор наук Алексей Мосин. «Партию роста» и Бориса Титова – руководитель регионального отделения, предприниматель Алексей Кабанов. За Сергея Бабурина из Российского общенародного союза выступят адвокат Иван Волков, в прошлом году неудачно баллотировавшийся в губернаторы, бывший «пенсионер» Василий Ханжин. Не исключено также, что к ним подключится экс-депутат заксо Евгений Артюх.

В областном штабе кандидата от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак со спикером пока не определились. Самовыдвиженца Владимира Путина, как сообщил пресс-секретарь его регионального штаба Евгений Енин, будут представлять доверенные лица, но график пока не утвержден. Напомним, в их число входят «фронтовичка» Жанна Рябцева, председатель областного совета ветеранов Юрий Судаков, сотрудница ГУ МЧС Анастасия Немец, герой России Сергей Воронин, а также председатель областного Союза журналистов Александр Левин. Свердловский штаб кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина обнаружить не удалось: его представители не пришли даже на жеребьевку эфирного времени в облизбирком.

В избиркоме сообщили, что дебаты будут поделены на два блока: дебаты для кандидатов (доверенных лиц) и выдвинувших их политических партий. Поскольку один из кандидатов, Владимир Путин, является беспартийным, на долю его представителей выпадет несколько меньше дискуссий. Представители партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия», не выдвинувшие собственных кандидатов, в дебатах участвовать не будут. Дебаты на 4 канале будут начинаться в 8 утра, а на ОТВ – в 17.30, таким образом, работающие избиратели вряд ли будут иметь возможность их посмотреть. По мнению представителя одного из штабов, цели сделать дебаты реальным политическим событием не ставилось изначально.

На телеканалах «Россия-1» и «Россия-24» будут короткие включения по три минуты, больше похожие на рекламные паузы, чем на традиционные дебаты.

ОТВ 4 канал Россия-1 Россия-24 20.02 ВТ 17.30-17.52 – Бабурин-Жириновский 08.00-09.00 – КПРФ – ЛДПР – Партия роста – Яблоко 21.02 СР 17.30-17.52 – Грудинин – Сурайкин 08.00-09.00 – РОС – Гражданская инициатива – Коммунисты России – 22.02 ЧТ 17.30-17.52 – Титов – Собчак 26.02 ПН 17.30-17.52 – Путин – Явлинский 27.02 ВТ 17.30-17.52 – Сурайкин – Бабурин 08.00-09.00 – Грудинин – Жириновский – Путин – Явлинский 28.02 СР 17.30-17.52 – Собчак – Титов 08.00-09.00 – Грудинин – Собчак – Сурайкин – Титов 05.00-11.00 (по 191 с.) – Все кандидаты 01.03 ЧТ 17.30-17.52 – Грудинин – Явлинский 08.00-09.00 – Бабурин – Жириновский – Сурайкин – Явлинский 05.00-11.00 (по 191 с.) Все кандидаты 02.03 ПТ 17.30-17.52 – Жириновский – Путин 08.00-09.00 – Бабурин – Путин – Собчак – Титов 05.00-11.00 (по 191 с.) Все кандидаты 11.00-17.00 (по 180 с.) – Все кандидаты 05.03 ПН 17.30-17.52 – Жириновский – Титов 05.00-11.00 (по 191 с.) Все кандидаты 11.00-17.00 (по 180 с.) Все кандидаты 06.03 ВТ 17.30-17.52 – Грудинин – Сурайкин 08.00-09.00 – РОС – ЛДПР – Партия роста – Яблоко 05.00-11.00 (по 191 с.) Все кандидаты 11.00-17.00 (по 180 с.) Все кандидаты 07.03 СР 17.30-17.52 – Собчак – Явлинский 08.00-09.00 – КПРФ – Гражданская инициатива – Коммунисты России 05.00-11.00 (по 191 с.) Все кандидаты 11.00-17.00 (по 180 с.) Все кандидаты 12.03 ПН 17.30-17.52 – Жириновский – Путин 05.00-11.00 (по 191 с.) Все кандидаты 11.00-17.00 (по 180 с.) Все кандидаты 13.03 ВТ 17.30-17.52 – Бабурин – Сурайкин 08.00-09.00 – Грудинин – Жириновский – Сурайкин – Явлинский 05.00-11.00 (по 191 с.) Все кандидаты 11.00-17.00 (по 180 с.) Все кандидаты 14.03 СР 17.30-17.52 – Бабурин – Явлинский 08.00-09.00 –Бабурин – Жириновский – Путин – Собчак 05.00-11.00 (по 191 с.) Все кандидаты 11.00-17.00 (по 180 с.) Все кандидаты 15.03 ЧТ 17.30-17.52 – Путин – Титов 08.00-09.00 – Бабурин – Грудинин – Сурайкин – Титов 05.00-11.00 (по 191 с.) Все кандидаты 11.00-17.00 (по 180 с.) Все кандидаты 16.03 ПТ 17.30-17.52 – Грудинин – Собчак 08.00-09.00 – Путин – Собчак – Титов – Явлинский

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