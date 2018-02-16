«Президентские» дебаты на свердловских каналах пройдут не в прайм-тайм и без громких имен

На следующей неделе в эфире телекомпаний ОТВ и «4 канал» стартуют дебаты, посвященные предстоящим 18 марта выборам президента. Редакции удалось узнать некоторые подробности будущих дискуссий.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в большинстве региональных штабов уже решили, кто именно будет представлять их кандидата в эфире. Большинство участников не слишком известны широкой публике. Например, от имени Владимира Жириновского будут выступать координатор регионального отделения ЛДПР Антон Гусев и руководитель аппарата Антон Безденежных. Кандидата от КПРФ Павла Грудинина будут представлять Руслан Камалетдинов из «Городского контроля КПРФ», лидер «Детей войны» Римма Скоморохова и секретарь Камышловского отделения партии Светлана Хомутинина. Как пояснил первый секретарь Александр Ивачев, это связано с тем, что депутатам запрещено быть доверенными лицами кандидата. «Яблочника» Григория Явлинского будут представлять бывшая и.о. руководителя реготделения Ирина Скачкова и преподаватель истории УрФУ, доктор наук Алексей Мосин. «Партию роста» и Бориса Титова – руководитель регионального отделения, предприниматель Алексей Кабанов. За Сергея Бабурина из Российского общенародного союза выступят адвокат Иван Волков, в прошлом году неудачно баллотировавшийся в губернаторы, бывший «пенсионер» Василий Ханжин. Не исключено также, что к ним подключится экс-депутат заксо Евгений Артюх.
В областном штабе кандидата от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак со спикером пока не определились. Самовыдвиженца Владимира Путина, как сообщил пресс-секретарь его регионального штаба Евгений Енин, будут представлять доверенные лица, но график пока не утвержден. Напомним, в их число входят «фронтовичка» Жанна Рябцева, председатель областного совета ветеранов Юрий Судаков, сотрудница ГУ МЧС Анастасия Немец, герой России Сергей Воронин, а также председатель областного Союза журналистов Александр Левин. Свердловский штаб кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина обнаружить не удалось: его представители не пришли даже на жеребьевку эфирного времени в облизбирком.
В избиркоме сообщили, что дебаты будут поделены на два блока: дебаты для кандидатов (доверенных лиц) и выдвинувших их политических партий. Поскольку один из кандидатов, Владимир Путин, является беспартийным, на долю его представителей выпадет несколько меньше дискуссий. Представители партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия», не выдвинувшие собственных кандидатов, в дебатах участвовать не будут. Дебаты на 4 канале будут начинаться в 8 утра, а на ОТВ – в 17.30, таким образом, работающие избиратели вряд ли будут иметь возможность их посмотреть. По мнению представителя одного из штабов, цели сделать дебаты реальным политическим событием не ставилось изначально.
На телеканалах «Россия-1» и «Россия-24» будут короткие включения по три минуты, больше похожие на рекламные паузы, чем на традиционные дебаты.
|
|
ОТВ
|
4 канал
|
Россия-1
|
Россия-24
|
20.02
ВТ
|
17.30-17.52 – Бабурин-Жириновский
|
08.00-09.00 – КПРФ – ЛДПР – Партия роста – Яблоко
|
|
|
21.02
СР
|
17.30-17.52 – Грудинин – Сурайкин
|
08.00-09.00 – РОС – Гражданская инициатива – Коммунисты России –
|
|
|
22.02
ЧТ
|
17.30-17.52 – Титов – Собчак
|
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26.02
ПН
|
17.30-17.52 – Путин – Явлинский
|
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|
27.02
ВТ
|
17.30-17.52 – Сурайкин – Бабурин
|
08.00-09.00 – Грудинин – Жириновский – Путин – Явлинский
|
|
|
28.02
СР
|
17.30-17.52 – Собчак – Титов
|
08.00-09.00 – Грудинин – Собчак – Сурайкин – Титов
|
05.00-11.00 (по 191 с.) –
Все кандидаты
|
|
01.03
ЧТ
|
17.30-17.52 – Грудинин – Явлинский
|
08.00-09.00 – Бабурин – Жириновский – Сурайкин – Явлинский
|
05.00-11.00 (по 191 с.)
Все кандидаты
|
|
02.03
ПТ
|
17.30-17.52 – Жириновский – Путин
|
08.00-09.00 – Бабурин – Путин – Собчак – Титов
|
05.00-11.00 (по 191 с.)
Все кандидаты
|
11.00-17.00 (по 180 с.) –
Все кандидаты
|
05.03
ПН
|
17.30-17.52 – Жириновский – Титов
|
|
05.00-11.00 (по 191 с.)
Все кандидаты
|
11.00-17.00 (по 180 с.)
Все кандидаты
|
06.03
ВТ
|
17.30-17.52 – Грудинин – Сурайкин
|
08.00-09.00 – РОС – ЛДПР – Партия роста – Яблоко
|
05.00-11.00 (по 191 с.)
Все кандидаты
|
11.00-17.00 (по 180 с.)
Все кандидаты
|
07.03
СР
|
17.30-17.52 – Собчак – Явлинский
|
08.00-09.00 – КПРФ – Гражданская инициатива – Коммунисты России
|
05.00-11.00 (по 191 с.)
Все кандидаты
|
11.00-17.00 (по 180 с.)
Все кандидаты
|
12.03
ПН
|
17.30-17.52 – Жириновский – Путин
|
|
05.00-11.00 (по 191 с.)
Все кандидаты
|
11.00-17.00 (по 180 с.)
Все кандидаты
|
13.03
ВТ
|
17.30-17.52 – Бабурин – Сурайкин
|
08.00-09.00 – Грудинин – Жириновский – Сурайкин – Явлинский
|
05.00-11.00 (по 191 с.)
Все кандидаты
|
11.00-17.00 (по 180 с.)
Все кандидаты
|
14.03
СР
|
17.30-17.52 – Бабурин – Явлинский
|
08.00-09.00 –Бабурин – Жириновский – Путин – Собчак
|
05.00-11.00 (по 191 с.)
Все кандидаты
|
11.00-17.00 (по 180 с.)
Все кандидаты
|
15.03
ЧТ
|
17.30-17.52 – Путин – Титов
|
08.00-09.00 – Бабурин – Грудинин – Сурайкин – Титов
|
05.00-11.00 (по 191 с.)
Все кандидаты
|
11.00-17.00 (по 180 с.)
Все кандидаты
|
16.03
ПТ
|
17.30-17.52 – Грудинин – Собчак
|
08.00-09.00 – Путин – Собчак – Титов – Явлинский
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