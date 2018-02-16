Онлайн-сервис по продаже билетов продал екатеринбурженке несуществующие места на рейс в Италию

Сервис продажи билетов City.Travel и агентство «Индивидуальный туристический сервис» продали жительнице Екатеринбурга несуществующие места на рейс в Италию с пересадкой в Москве. Ущерб составил более 120 тысяч рублей. По решению суда агент, продавший билеты, возместил убытки и моральную компенсацию.

Как сообщила пресс-служба Свердловского областного суда, жительница Екатеринбурга собралась в отпуск в Италию и на онлайн-сервисе City.Travel заказала три билета на самолет по маршруту Екатеринбург – Рим – Екатеринбург с пересадкой в Москве. В тот же день ей был выставлен счет на сумму 70 628 рублей, который женщина оплатила. После оплаты на адрес ее электронной почты пришли электронные билеты, выписанные от имени авиакомпании Alitalia, а в качестве перевозчика была указана авиакомпания «Аэрофлот». При этом изменилась сумма оплаты, так как транзакция в адрес City.Travel на сумму 70 628 рублей была заменена на три транзакции в адрес авиакомпании Alitalia в размере 24 322 рубля каждая, на общую сумму 72 966 рублей.

Пассажирка смирилась с дополнительными расходами, оплатив и их. Но в день вылета, когда вся семья приехала в Кольцово, оказалось, что в списках пассажиров они не значатся. Соответственно, екатеринбуржцы не смогли вылететь в Москву и все последующие авиабилеты до Италии пришлось аннулировать – на пересадку они бы не успели. Не желая терять отпуск, туристы все-таки приобрели другие билеты на четырех человек также по маршруту Екатеринбург – Москва – Рим, а в обратном направлении – Болонья – Москва – Рим, потратив 122 070 рублей.

«Вернувшись домой, женщина обратилась с иском о защите прав потребителей в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Истец просила взыскать с авиакомпаний Alitalia и «Аэрофлот», а также с компании «CityТravel Ltd» (City.Travel) убытки в сумме 122 070 рублей, штраф, компенсацию морального вреда 10 000 рублей, а также расходы на юридические услуги в размере 59 600 рублей. Как установил суд в ходе изучения представленных материалов, компания «Аэрофлот» дважды отказала в подтверждении мест на перелет Екатеринбург – Москва в связи с их отсутствием, однако агент онлайн-сервиса выписал ни имя истца и следовавших с ней трех лиц три электронных билета и выставил счет, – сообщает пресс-служба суда. – Судом было установлено, что агентом, продавшим несуществующие билеты, было ООО «Индивидуальный туристический сервис», которое является уполномоченным агентом авиакомпании Alitalia. Следовательно, убытки в размере 122 070 рублей предстоит взыскать с агента».

Также суд счел разумным взыскать денежную компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, компенсация расходов на оплату юридических услуг была снижена до 25 тысяч рублей. «Индивидуальный туристический сервис» обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд, но по итогу апелляционного рассмотрения решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга было оставлено в силе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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