Тему сисек раскрыли: в ЕМИИ проходит выставка странных сумок (ФОТО)

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств сегодня открылась выставка сумок под названием «Что ты несешь». В экспозиции представлены отнюдь не шедевры мировой моды, а, скорее, образчики современного искусства, которое, впрочем, работники музея называют прикладным. Часть экспонатов используют по прямому назначению – как дамские сумки или рюкзачки.

У выставки пометка «18+», а проходит она за закрытыми дверями. Видимо, чтобы не шокировать посетителей, в первом зале представлены сумки из коллекции мэра Ройзмана, расписанные стариком Б.У.Кашкиным.

Во втором – работа арт-группы «Злые» (с пластиковыми пакетами), современного художника Владимира Селезнева (серия «Мои учителя», холщовые сумки, купленные по 1 евро за рубежом и расписанные портретами знаменитостей) и жутковатая сумка-голова тагильчанки Алисы Горшениной.

В третьем – даблоиды Леонида Тишкова, а также «дикбэги», «пусибэги» и «буббэги» – сумки в форме мужских и женских половых органов и других частей тела, изготовленные представителями группы ЖКП. Сотрудница музея призналась, что сумки, несмотря на экстравагантный вид, очень удобные.

Кроме собственно сумок, рюкзаков, авосек и пакетов в экспозиции представлены картины, которые так или иначе рассказывают об этих аксессуарах и их предназначении, а также фотографии содержимого сумок екатеринбуржцев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.02.18

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