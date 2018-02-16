Оперативники таможни и ФСБ задержали посылку с колумбийским стаффом на 15 миллионов (ВИДЕО)

Сотрудники Уральской оперативной таможни совместно с УФСБ РФ по Свердловской области и Внуковской таможней пресекли канал поставки наркотиков. Как сообщили в Уральском таможенном управлении, было установлено, что из Колумбии в город Асбест Свердловской области была направлена международная посылка, содержащая крупную партию дорогостоящих наркотиков.

Оперативники задержали посылку с кокаином

При ее получении были задержаны двое мужчин – 54 и 22 лет. При их досмотре обнаружены и изъяты прессованные брикеты с наркотическим веществом, замаскированные под средства для восковой депиляции. Общий вес запрещённого средства составляет почти 1 килограмм, стоимость партии оценивается в сумму порядка 15 миллионов рублей.

Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 229.1 УК РФ, участники группы заключены под стражу. За контрабанду наркотических веществ в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору мужчинам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Для дальнейшего расследования и проведения мероприятий по вскрытию иных эпизодов преступной деятельности задержанных уголовное дело передано в УФСБ России по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.02.18

Тему сисек раскрыли: в ЕМИИ проходит выставка странных сумок (ФОТО). / «Вербуют еще на базах подготовки ополченцев. Потом прямым бортом в Сирию» (ВИДЕО). / Онлайн-сервис по продаже билетов продал екатеринбурженке несуществующие места на рейс в Италию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»