Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на ремонты дорог в 441 миллион

Екатеринбургское МКУ «Городское благоустройство» опубликовало конкурс на ремонт дорог стоимостью в 441 миллион рублей. В список этой закупки попали девять участков.
- Улица Бакинских Комиссаров от улицы Коммунистической до улицы Кировградской
- Автодорога от улицы Шефской до поста Городской инспекции безопасности дорожного движения от Мариупольской транспортной развязки до улицы Шефской
- Улица Первомайская от улицы Горького до улицы Карла Либкнехта
- Улица Первомайская от улицы Карла Либкнехта до автодороги по улице Гагарина
- Улица Омская от улицы Кондукторской до улицы Маяковского
- Улица Уральская от улицы Блюхера до дома № 55 по улице Уральской (нечетная сторона)
- Улица Блюхера от автодороги по улице Гагарина до путепровода по улице Блюхера
- Улица Комвузовская от автодороги по улице Комсомольской до улицы Студенческой
- Улица Владимира Высоцкого.
Ремонты будут идти с перекрытием дорог, схему перекрытий подрядчик должен согласовать с городской администрацией. В ходе ремонта подрядчик срежет поверхностный слой асфальта, уложит новый, выровняет полотно близ колодцев, заменит люки, на некоторых участках обновит тротуары, проведет озеленение и т.д. В документах к закупке описан фронт работ по каждому участку.
Заявки будут приниматься до 5 марта, аукцион пройдет 12 марта. Ремонтные работы должны быть завершены до 30 октября этого года.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 16.02.18
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