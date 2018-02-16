Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на ремонты дорог в 441 миллион

Екатеринбургское МКУ «Городское благоустройство» опубликовало конкурс на ремонт дорог стоимостью в 441 миллион рублей. В список этой закупки попали девять участков.

Улица Бакинских Комиссаров от улицы Коммунистической до улицы Кировградской

Автодорога от улицы Шефской до поста Городской инспекции безопасности дорожного движения от Мариупольской транспортной развязки до улицы Шефской

Улица Первомайская от улицы Горького до улицы Карла Либкнехта

Улица Первомайская от улицы Карла Либкнехта до автодороги по улице Гагарина

Улица Омская от улицы Кондукторской до улицы Маяковского

Улица Уральская от улицы Блюхера до дома № 55 по улице Уральской (нечетная сторона)

Улица Блюхера от автодороги по улице Гагарина до путепровода по улице Блюхера

Улица Комвузовская от автодороги по улице Комсомольской до улицы Студенческой

Улица Владимира Высоцкого.

Ремонты будут идти с перекрытием дорог, схему перекрытий подрядчик должен согласовать с городской администрацией. В ходе ремонта подрядчик срежет поверхностный слой асфальта, уложит новый, выровняет полотно близ колодцев, заменит люки, на некоторых участках обновит тротуары, проведет озеленение и т.д. В документах к закупке описан фронт работ по каждому участку.

Заявки будут приниматься до 5 марта, аукцион пройдет 12 марта. Ремонтные работы должны быть завершены до 30 октября этого года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.02.18

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