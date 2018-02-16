российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 февраля 2018, 15:32 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на ремонты дорог в 441 миллион

Екатеринбургское МКУ «Городское благоустройство» опубликовало конкурс на ремонт дорог стоимостью в 441 миллион рублей. В список этой закупки попали девять участков.

  • Улица Бакинских Комиссаров от улицы Коммунистической до улицы Кировградской
  • Автодорога от улицы Шефской до поста Городской инспекции безопасности дорожного движения от Мариупольской транспортной развязки до улицы Шефской
  • Улица Первомайская от улицы Горького до улицы Карла Либкнехта
  • Улица Первомайская от улицы Карла Либкнехта до автодороги по улице Гагарина
  • Улица Омская от улицы Кондукторской до улицы Маяковского
  • Улица Уральская от улицы Блюхера до дома № 55 по улице Уральской (нечетная сторона)
  • Улица Блюхера от автодороги по улице Гагарина до путепровода по улице Блюхера
  • Улица Комвузовская от автодороги по улице Комсомольской до улицы Студенческой
  • Улица Владимира Высоцкого.

Ремонты будут идти с перекрытием дорог, схему перекрытий подрядчик должен согласовать с городской администрацией. В ходе ремонта подрядчик срежет поверхностный слой асфальта, уложит новый, выровняет полотно близ колодцев, заменит люки, на некоторых участках обновит тротуары, проведет озеленение и т.д. В документах к закупке описан фронт работ по каждому участку.

Заявки будут приниматься до 5 марта, аукцион пройдет 12 марта. Ремонтные работы должны быть завершены до 30 октября этого года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.02.18

Оперативники таможни и ФСБ задержали посылку с колумбийским стаффом на 15 миллионов (ВИДЕО). / «Что ты несешь»: в ЕМИИ проходит выставка странных сумок 18+ (ФОТО). / «Вербуют еще на базах подготовки ополченцев. Потом прямым бортом в Сирию» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,

Новости партнеров