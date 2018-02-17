Пьяный екатеринбуржец напал на пожарного в горящем доме на ЖБИ

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту агрессии со стороны местного жителя в отношении огнеборца, прибывшего на пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД России по Екатеринбургу, сегодня ночью житель дома по адресу улица Рассветная, 8/2 избил пожарного, приехавшего на вызов. «В результате конфликта сотрудник МЧС получил телесные повреждения», – сообщает пресс-служба полиции. Пострадавший написал заявление, личность нападавшего установлена.

По словам очевидцев, хозяин квартиры, в которую были вызваны пожарные из-за запаха дыма, был пьян.

Екатеринбург, служба информации

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