Пожар заставил 16 жителей Екатеринбурга рано утром бежать из дома

Сегодня рано утром загорелась квартира на 5 этаже многоэтажного жилого дома на улице Бажова в Екатеринбурге.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, пожар вспыхнул в 06:11. На площади 20 кв. м было повреждено домашнее имущество.
Пожарные эвакуировали 16 человек, в том числе двоих детей. К половине седьмого утра горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:24. Пострадавших нет.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 17.02.18
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