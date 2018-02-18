Во время пожара в Березовском погиб мужчина

Житель Березовского погиб сегодня во время пожара в частном доме на улице Пролетарской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о пожаре на пульт диспетчера службы пожаротушения поступило в 02:14.

В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава. В 02:34 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:35.

Предварительно установлено, что в доме загорелась бытовая техника (кулер). В доме находились супруги – жена успела выбежать, а муж не успел, надышался продуктами горения и погиб.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 18.02.18

Пожар заставил 16 жителей Екатеринбурга рано утром бежать из дома. / Пьяный екатеринбуржец напал на пожарного в горящем доме на ЖБИ. / Гибель уральцев в Сирии, злополучный капремонт и подарки полицейским – итоги недели в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»