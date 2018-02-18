Африканская масленица: в ЦПКиО проводили зиму

В Екатеринбурге сегодня проводили зиму. В последний день масленичной недели в разных парках города проходили гуляния. Центральной площадкой стал ЦПКиО, где по традиции завершили праздник сожжением чучела масленицы.

Предварял огненное действо танец африканок – чернокожие девушки в разноцветных костюмах сплясали вокруг костра.

Задумку организаторов, правда, не совсем поняли екатеринбуржцы. «А почему негры танцуют? Масленица по-африкански какая-то», – комментировали в толпе.

Завтра начинается Великий пост. В течение 40 дней православные будут ограничены в еде – им нельзя будет принимать в пищу никакие продукты животного происхождения. Закончится воздержание в Пасху, которая в этом году выпадает на 8 апреля.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.02.18

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