Первоуральский суд обязал мэрию взять на баланс полуразрушенную усадьбу XIX века

Суд обязал администрацию Первоуральска оформить в собственность и позаботиться о сохранности единственной в городе усадьбы XIX века, расположенной на улице Ленина, 65.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, «Городская усадьба XIX века» является объектом культурного наследия регионального значения (признана таковым решением Свердловского облисполкома 31.12.1987). Усадьба представляет собой индивидуальный жилой дом, принадлежавший гражданам. Люди, которым принадлежало 25/36 доли в праве собственности на дом, умерли, не оставив наследников. Оставшиеся 11/36 доли в праве собственности принадлежат другим горожанам.

Дом разрушается, и в конечном итоге может исчезнуть совсем. Передача его в муниципальную собственность позволит потребовать у мэрии обеспечения сохранности старинной усадьбы.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями признать «ничью» долю усадьбы выморочным имуществом и возложить на администрацию города работу по оформлению права собственности на нее. Суд требования прокурора удовлетворил.

Первоуральск, служба информации

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