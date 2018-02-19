российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 февраля 2018, 11:40 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На поле под Камышловом разбился пассажир снегохода (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

Под городом Камышлов погиб мужчина, которого катал на снегоходе выпивший тракторист. Водитель, по его собственным словам, выпил 100-150 грамм самогона.

Трагедия произошла около часа ночи в минувшую субботу. Компания отдыхала на базе отдыха неподалеку от поселка Октябрьского Камышловского района. После употребления некоторого количества спиртного отдыхающие решили покататься на снегоходах. 40-летний мужчина, имеющий удостоверение тракториста, посадил на снегоход «Арктик» товарища 1967 года рождения. Приятели выехали на снежное поле, и в какой-то момент пассажир вылетел со снегохода. Он погиб до приезда скорой помощи.

Как пояснили в УГИБДД по Свердловской области, водитель снегохода рассказал, что выпил 100-150 грамм самогона. По предварительным данным, в момент ДТП шлема не было ни на водителе, ни на пассажире.

Камышлов, служба информации

Камышлов. Другие новости 19.02.18

В Екатеринбурге будут судить еще одного «минера»-шутника. / Первоуральский суд обязал мэрию взять на баланс полуразрушенную усадьбу XIX века. / 19 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж,

Новости партнеров