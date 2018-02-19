На поле под Камышловом разбился пассажир снегохода (ФОТО)

Под городом Камышлов погиб мужчина, которого катал на снегоходе выпивший тракторист. Водитель, по его собственным словам, выпил 100-150 грамм самогона.

Трагедия произошла около часа ночи в минувшую субботу. Компания отдыхала на базе отдыха неподалеку от поселка Октябрьского Камышловского района. После употребления некоторого количества спиртного отдыхающие решили покататься на снегоходах. 40-летний мужчина, имеющий удостоверение тракториста, посадил на снегоход «Арктик» товарища 1967 года рождения. Приятели выехали на снежное поле, и в какой-то момент пассажир вылетел со снегохода. Он погиб до приезда скорой помощи.

Как пояснили в УГИБДД по Свердловской области, водитель снегохода рассказал, что выпил 100-150 грамм самогона. По предварительным данным, в момент ДТП шлема не было ни на водителе, ни на пассажире.

Камышлов, служба информации

Камышлов. Другие новости 19.02.18

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