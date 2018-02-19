На кону 300 тысяч рублей: старшеклассники вслух читали Вознесенского для участия во всероссийском конкурсе (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге завершился отборочный этап Чемпионата по чтению вслух «Страница 18», лейтмотивом которого в этом году стало творчество поэта Андрея Вознесенского. За то, чтобы пройти во всероссийский этап и поучаствовать в борьбе за 300 тысяч рублей, сразились 100 уральских школьников. Победу одержала старшеклассница, которая участвовала в конкурсе три года подряд.

Чемпионат по чтению вслух

Как рассказали организаторы регионального этапа соревнований, в Екатеринбурге отборочный тур прошел в третий раз. Лейтмотивом Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников 14-17 лет «Страница 18» в этом году стало творчество поэта Андрея Вознесенского, которому в 2018 году исполнилось бы 85 лет.

Главным призом общероссийского этапа станут деньги – победитель получит 300 тысяч рублей. И подростки проявляют к конкурсу повышенный интерес. Всего в соревнованиях участвуют 60 000 школьников из 90 городов России. В Екатеринбурге в мероприятии приняли участие более 100 человек.

Все участники должны были пройти несколько этапов – от школьного до общегородского. На каждом важно было грамотно и артистично, без подготовки прочитать с листа отрывки из произведений русской и зарубежной прозы и поэзии и стихи Андрея Вознесенского, которые доставались ребятам в случайном порядке.

В итоге победила София Байкалова, ученица гимназии № 161. Для девушки это уже третий чемпионат «Страница 18». Она будет представлять город на одном из Всероссийских полуфиналов в мае в Иркутске, и, в случае победы, в июле отправится в Москву на российский финал, который пройдет на сцене школы-студии МХАТ. Победителя ждет главный приз в 300 тысяч рублей и звание Чемпиона России по чтению вслух.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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