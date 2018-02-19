Соседи объявили войну екатеринбуржцу, превратившему квартиру в голубятню (ФОТО)

Неумеренная любовь к птицам жителя Екатеринбурга привела к многолетнему конфликту с соседями: устав от помета на своих автомобилях и окнах, горожане жалуются на «орнитолога» в различные инстанции.

Как сообщили РИА «Новый День» в УК «ЖКХ Орджоникидзевского района», 49-летний Сергей превратил свою квартиру в доме на ул. Электриков, 23, в голубятню. В помещении периодически проживают порядка сотни голубей, совы и даже ястребы. Птицы свободно залетают к своему хозяину в открытые форточки и при необходимости вылетают. Даже когда Сергея нет дома, прикормленные им голубиные стаи с утра до вечера кружат над территорией двора и пачкают автомобили жильцов.

Фото со страницы владельца птиц в «Одноклассниках»

«Иногда выходишь на улицу и видишь, что вся машина в помете и в перьях. Стыдно ехать на такой в город, поэтому добираюсь на работу общественным транспортом», – рассказала жительница первого подъезда. Хуже всего приходится ближайшим соседям любителя природы. Их окна на третьем этаже заляпаны не меньше автомобилей во дворе. Кроме того, люди вынуждены мириться с крайне неприятными запахами, исходящими из квартиры любителя птиц.

«Дело не только в запахе. Уличные голуби являются переносчиками опасных заболеваний. А у меня четырехмесячный ребенок. Мы пробовали разговаривать с Сергеем, но это бесполезно, он в квартиру никого не пускает, на просьбы и претензии не реагирует», – говорит его сосед Дмитрий.

Жильцы уже обращались к участковому, однако профилактическая беседа не дала результатов. После этого они написали в Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области, оттуда жалобу передали в департамент Госжилстройнадзора. Ответ еще не пришел. В управляющей компании, куда люди также жаловались на незаконную голубятню, для ускорения процесса советуют обращаться в суд.

Екатеринбург, служба информации

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