ТТУ заплатит екатеринбургскому автомобилисту 90 тысяч за разбитую машину

Житель Екатеринбурга отсудил у трамвайно-троллейбусного управления более 90 тысяч рублей за разбитую машину. На его автомобиль упал провод контактной сети.

История борьбы жителя Екатеринбурга против ЕМУП ТТУ началась еще в 2016 году. В октябре того года на его «Форд» упал провод контактной сети, у машины оторвало бампер, треснуло лобовое стекло, сломалась антенна, передняя часть машины получила вмятины и царапины. Мужчина в полиции зафиксировал все повреждения и обратился в ЕМУП, но там его слушать не стали. Тогда автомобилист отправил иск в Ленинский районный суд с требованием взыскать с ТТУ возмещение ущерба в размере 67 255 рублей, расходы по оплате услуг эксперта – 6 500 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, нотариальные и почтовые расходы. Общая сумма иска составила 90 949 рублей.

Представитель муниципального предприятия в суде пытался доказать, что ТТУ ни при чем, никакой провод не падал, автомобилист сам на него наехал. Автомобилисту помогли свидетели, рассказавшие, что видели вспышку между дорогой и автомобилем, остановившимся на красный сигнал светофора, «когда подошли, провод уже не искрился, один конец повода лежал на машине, другой на земле». Суд же решил, что это вообще не имеет значения – падал провод или водитель сам на него наехал, ЕМУП ТТУ является лицом, ответственным за причинение вреда автомобилю, так как именно на этой организации лежит обязанность по содержанию и эксплуатации контактной сети. ТТУ в любом случае обязано возместить вред. По оценке независимого эксперта, стоимость восстановительного ремонта транспортного средства с учетом износа составила 67 255 рублей.

Как рассказали сегодня в пресс-службе Свердловского облсуда, Ленинский районный суд взыскал с ЕМУП возмещение ущерба в сумме 67 255 рублей, расходы на оплату услуг специалиста в размере 10 тысяч рублей, оплату услуг представителя – 10 тысяч рублей, почтовые расходы и расходы по уплате госпошлины – всего 90 211 рублей. Транспортники пытались это решение оспорить, ссылаясь на то, что обрыв провода произошел по вине третьих лиц. Однако доказательств данного утверждения в суд представлено не было. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Екатеринбург, служба информации

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