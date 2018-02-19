Не все банкоматы принимают новые купюры (ВИДЕО)

В нашу редакцию обратились читатели с наблюдением: ряд банкоматов отказывается принимать купюры номиналом в 200 и 2000 рублей, выпущенные в конце прошлого года. Корреспонденты «РИА Новый День» провели небольшой эксперимент. Наугад выбранный банкомат одного из частных банков деньги принял. А устройство «Сбербанка» купюру вернуло.

Банкоматы не берут новые купюры

Как пояснили нашему агентству в пресс-службе компании, сеть банкоматов банка поэтапно перенастраивают на работу с новыми деньгами. О том, когда этот процесс будет завершен, представители «Сбербанка» пообещали сообщить позже.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.02.18

Не коммунист, а медалист: в КПРФ опровергли факт вступления Грудинина в партию. / Усадьбу купца Ваганова могут отремонтировать. / Гордума Екатеринбурга будет биться за Смирнова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»