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Понедельник, 19 февраля 2018, 14:34 мск

Екатеринбург

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Не все банкоматы принимают новые купюры (ВИДЕО)

В нашу редакцию обратились читатели с наблюдением: ряд банкоматов отказывается принимать купюры номиналом в 200 и 2000 рублей, выпущенные в конце прошлого года. Корреспонденты «РИА Новый День» провели небольшой эксперимент. Наугад выбранный банкомат одного из частных банков деньги принял. А устройство «Сбербанка» купюру вернуло.

Банкоматы не берут новые купюры

Как пояснили нашему агентству в пресс-службе компании, сеть банкоматов банка поэтапно перенастраивают на работу с новыми деньгами. О том, когда этот процесс будет завершен, представители «Сбербанка» пообещали сообщить позже.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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