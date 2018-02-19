В Екатеринбурге кафе «Суши Wok» закрыли из-за антисанитарии

В Екатеринбурге санитарные врачи на 45 суток приостановили работу одного из кафе сети «Суши Wok» в районе автовокзала. По жалобе клиента там прошла проверка, которая выявила множественные нарушения санитарного законодательства. Если предприниматель устранит все недостатки, кафе откроется в апреле.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, проверка в кафе «Суши Wok» на Щорса, 128, прошла на основании жалобы потребителя. В результате в заведении, где готовили роллы и подобную кулинарную продукцию, выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства: требованиям не соответствует ни само помещение и его планировка, ни организация рабочих мест поваров. А безопасность продуктов, из которых готовились суши, не подтверждена документами.

«Зона формирования готовых блюд не имеет бактерицидных ламп; склад не оборудован приборами для измерения температуры и влажности. Не созданы необходимые условия хранения сырья для производства кулинарной продукции и не представлены документы, подтверждающие его качество и безопасность. Не хватает моечного оборудования и не соблюдаются требования к мытью и обработке посуды», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также у проверяющих возникли вопросы к сотрудникам предприятия, не имеющим санкнижки, к хранению мусора и прочим пунктам.

За выявленные нарушения санитарного законодательства был составлен протокол об административном правонарушении, который передан для рассмотрения в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Суд приостановить деятельность предприятия общественного питания «Суши Wok» на 45 суток.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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