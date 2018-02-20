В Пионерском загорелась типография

Сегодня утром в Екатеринбурге в Пионерском микрорайоне загорелась типография. К этому моменту угроза распространения ликвидирована, тушение продолжается.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в типографии на улице Основинской поступило в 7:50. На месте работают 9 машин и 36 пожарных. На площади 75 кв. м повреждено печатное оборудование в типографии, расположенной на 2-м этаже 3-этажного офисного здания. В результате возгорания никто не пострадал, к моменту возгорания людей в типографии не было.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

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