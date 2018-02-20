На дублере Сибирского тракта перевернулся грузовик с пивом (ФОТО)

Этой ночью в Екатеринбурге столкнулись грузовик и легковая «Тойта». После удара грузовик перевернулся, он вез бутылки с пивом.

Об аварии сообщает служба спасения «Сова». По их информации, обе машины – грузовик Hyundai и Toyota – ехали по дублеру Сибирского тракта в сторону города.

Водитель «Тойоты» пошел на обгон грузовика, легковушку занесло, и она врезалась в заднюю левую часть Hyundai.

Грузовик после удара опрокинулся. Из людей в аварии никто не пострадал.

Екатеринбург, служба информации

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