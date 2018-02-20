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Вторник, 20 февраля 2018, 14:08 мск

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Боец из гимназии во имя Святых Страстотерпцев поедет на Чемпионат России по кикбоксингу (ВИДЕО)

Ученик из частной православной школы, одержавший победу в первенстве Свердловской области по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт» среди юношей и девушек 13-18 лет, представит регион на Чемпионате России. В случае победы он поборется за право представлять страну на чемпионате мира и Европы.

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В состязаниях приняли участие 200 юных спортсменов из Екатеринбурга и разных городов Свердловской области. Семиклассник частной гимназии во имя святых Царственных Страстотерпцев Кирилл Полежаев победил в категории «юноши 13-14 лет». Теперь он поедет на Чемпионат России, а если займет 1 или 2 место, то попадет в сборную страны и примет участие в чемпионате Европы или мира.

«В начале боя Кирилл сразу взял инициативу на себя и до конца сохранял явное преимущество. Победу он одержал нокаутом, – поделился тренер Кирилла – руководитель физического воспитания гимназии во имя святых Царственных Страстотерпцев Евгений Шемякин. – У Кирилла очень высокие шансы попасть на чемпионат мира или Европы. Он необыкновенно серьезный, собранный и целеустремленный».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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