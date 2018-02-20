Сотрудники ФСБ и полиции поймали лжеминера, имевшего зуб на правоохранителей

Сотрудники полиции и ФСБ Екатеринбурга задержали мужчину, подозреваемого в ложном минировании метрополитена в прошлое воскресенье.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, им оказался 37-летний ранее судимый за кражу житель Березовского гражданин Мезенов. Причиной лжеминирования оказалась месть полицейским: Мезенов рассердился на них за то, что они его привлекали к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«Месть – чувство далеко не из приятных и добрых. За него теперь придется реально отвечать по всей строгости закона», – отметил полковник Горелых. В отношении «мстителя» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 18 февраля в 17:25 неизвестный сообщил о готовящемся на станции метро «Площадь 1905 года» взрыве. Всех, кто находился в подземке, попросили подняться на поверхность. В общей сложности было эвакуировано120 пассажиров и девять сотрудников метрополитена. Тщательным проверкам подверглись все служебные помещения и прилегающая к объекту территория. Опасных предметов и взрывчатых веществ специалисты, к счастью, не обнаружили. В 18:15 поисковым мероприятиям был дан отбой.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

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