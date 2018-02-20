«Разрушились, доходов не приносят»: область продаст три десятка бывших соцобъектов

Свердловские власти в очередной раз пустят под нож перечень объектов госимущества, не подлежащих отчуждению. Причина все та же: в собственности региона – множество объектов, которые не используются, не приносят доходов и просто разрушаются. Существенная их часть – бывшие объекты здравоохранения и социального назначения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти все объекты, вошедшие в перечень отчуждаемых, сейчас находятся в хозяйственной ведении Распорядительной дирекции МУГИСО.

Например, в Туринске на улице 8 Марта стоят без дела три складских помещения ГКУЗ СО «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». При этом, говорится в пояснительной записке, затраты на их содержание составляют около 48 тыс. рублей в год (налог на имущество). «Объекты в аренду не сдаются, доходная часть не формируется. Возможный вариант вовлечения объектов в хозяйственную деятельность – это их продажа», – сказано в документе.

Аналогичная судьба постигнет четыре корпуса и пищеблок Свердловской областной больницы № 2 в Сысерти на улице Ленина. Сдать их в аренду РД МУГИСО не надеется, поэтому рассчитывает продать.

Целый комплекс зданий, ранее принадлежавший Свердловскому областному клиническому психоневрологическому госпиталю для ветеранов войн (Сысертский р-н, поселок Луч), уже много лет не используются, находятся в аварийном состоянии. Фундаменты, инженерные коммуникации отсутствуют, фактический износ составляет 80%. В МУГИСО сообщают, что в комплекс входили контора, склад, конюшня, кузница, ферма, гараж, ангар, пилорама и овощехранилище.

На берегу озера Таватуй вот-вот обрушится комплекс зданий одноименной базы отдыха – восемь спальных корпусов, клуб-столовая, АХЧ, изолятор. Строительство базы не было завершено. Техническое состояние объектов аварийное, существует опасность обрушения, что может причинить вред жизни и здоровью населения. Одно только восстановление несущих конструкций обойдется более чем в 100 млн рублей.

Также ненужными области оказались два объекта в детском оздоровительном центре «Юность Урала» в селе Кашино – коровник и гараж. Рядом с ними нет крупных предприятий, из инженерных коммуникаций – только электроснабжение.

Единственный отчуждаемый объект, который ждет другая судьба – это здание бывшего Сухоложского детдома в поселке Курьи. Его планируют передать в собственность города Сухой Лог для использования под школу.

Екатеринбург, служба информации

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