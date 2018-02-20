«Уральские авиалинии» снизили цены на билеты в Париж и Рим

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 15 марта снизит цены на билеты из Екатеринбурга в две европейские столицы – Париж и Рим. В одну сторону билет будет стоить 11,5 тысячи, в обе – 23 тысячи рублей. В стоимость включены все сборы.

Рейсы из Екатеринбурга в Рим и Париж выполняются «Уральскими авиалиниями» по четвергам и воскресеньям. Как уточнили в авиакомпании, возможны изменения цен в зависимости от курса валют.

Отметим, что весной в столицах Франции и Италии проходит много интересных мероприятий. Например, в марте туристы смогут посетить Rock the Pistes Festival 2018 в Шабли или музыкальный фестиваль во французских Альпах Snowboxx Avoriaz 2018. В первых числах апреля Рим будет встречать весну ежегодным фестивалем Festa della Primavera. Гости города увидят, как традиционно украшается сотнями горшков ярко-розовой азалии ступеньки испанской лестницы, берущей начало от площади «di Spagna» и устремляющейся на холм к церкви Trinita dei Monti. Кроме того, 21 апреля Вечный город отмечает свой день Рождения и устраивает грандиозное шоу гладиаторов в Колизее, торжественный парад и фейерверки для жителей и гостей города.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии», в мобильном приложении Uralairlines, по телефону call-центра, а также в авиакассах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

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