В Екатеринбурге закрылось «Радио СК»

Программный директор «Радио СК» Андрей Недосеков сообщил о закрытии станции после 16 лет вещания в эфире.

«Теперь уже официально. Радио СК в Екатеринбурге больше нет. Вещание прекращено. Последние 16 с половиной лет я просыпался, засыпал, психовал, радовался вместе с этим проектом. За это время мне посчастливилось поработать с множеством хороших людей, для многих из них Радио СК стало хорошей стартовой площадкой. Благодарю всех, кто вдохновлял, помогал, выручал, принимал участие, да и вообще... Еще услышимся!» – написал Недосеков в фейсбуке.

Сообщение о закрытии также было опубликовано на официальном сайте радиостанции. «Радио СК» работало на чистоте 90.2 FM. Форматом вещания была современная электронной музыке для молодой аудитории.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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