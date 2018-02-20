Скончался академик Российской академии художеств, профессор УрФУ Сергей Голынец

Сегодня скончался академик и член Президиума Российской академии художеств, заслуженный работник высшей школы РФ, экс-заведующий кафедрой истории искусств департамента «Факультет искусствоведения и социокультурных технологий» Уральского федерального университета Сергей Голынец. О дате и времени прощания в УрФУ сообщат дополнительно.

Сергей Васильевич Голынец работал на кафедре истории искусств с сентября 1968 года. В 1987 году был избран заведующим кафедрой, а в 1992 году утвержден Высшей аттестационной комиссией в звании профессора. В 1995 году избран членом-корреспондентом Российской академии художеств, в 2001 – действительным членом, в 2009 – членом Президиума РАХ.

В центре внимания С. В. Голынца, автора около двухсот научных публикаций, культура русского Серебряного века. Его монографии и статьи о «Мире искусства», С. П. Дягилеве, Л. С. Баксте, И. Я. Билибине, С. В. Чехонине, В. И. Денисове, Л. В. Туржанском и других живописцах и графиках выпущены центральными российскими и зарубежными издательствами, переведены на английский, французский, немецкий, финский и чешский языки. Под руководством профессора было написано около 250 дипломных, бакалаврских и магистерских работ, защищено девять кандидатских диссертаций, две из которых стали основой докторских.

Профессор Голынец – автор около 200 научных публикаций, выпущенных центральными российскими и зарубежными издательствами. Работы переведены на английский, французский, немецкий, финский и чешский языки. Педагогическая, научная и общественная деятельность С. В. Голынца отмечена многочисленными грамотами университета и местных органов власти.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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