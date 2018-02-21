В страшном столкновении легковушки с грузовиком под Березовским пострадали три человека (ФОТО)

Под Березовским накануне вечером автомобиль Chery не уступил дорогу грузовому фургону Foton. Легковушку буквально смяло колесами грузовика. Водитель и пассажир-подросток отделались ушибами и переломами. Пострадал и пассажир фургона.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, ДТП случилось в 21:35 на дороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск в районе Березовского. Водитель автомашины Chery A21 (35-летняя женщина) при выполнении разворота не уступила дорогу встречному грузовому фургону Foton под управлением мужчины 1989 г.р. В результате грузовиком полностью смяло заднюю часть легковушки, оторвав даже двери.

К счастью, на заднем сидении Chery никого не было. Женщина-водитель получила черепно-мозговую травму и переломы ключицы и ребра, а пассажир-подросток (сидел на переднем сиденье) – перелом лопатки и челюсти. Оба доставлены в больницы. Также в аварии пострадал пассажир фургона, но госпитализация ему не потребовалась.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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