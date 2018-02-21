Вести ЗОЖ и не ходить на работу: эпидемиологи Екатеринбурга дали 5 советов как не подхватить ОРВИ

Санитарные врачи дали жителям Екатеринбурга и области пять самых распространенных советов, которые помогут уберечься от ОРВИ и гриппа. Чтобы не подхватить вирус, нужно носить маску, следить за детьми, не ходить на работу и вести здоровый образ жизни.

В Екатеринбурге продолжается эпидемия ОРВИ: за прошлую неделю было зарегистрировано 15,4 тысячи заболевших, эпидпорог превышен на 21%. По всей области закрыто 11 детских садов, 3 школы и 1 интернат. Также карантин объявлен выборочно в 226 группах детсадов, 137 классах школ. Врачи выделяют вирусы негриппозной этиологии (РС вирус, риновирус и пр.), а также вирусы гриппа В, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специально для тех, кто не хочет заразиться, эпидемиологи дали пять банальных советов – что делать, чтобы не заразиться ОРВИ.

1. Носить маску в людных местах

Маска обладает высокими фильтрующими свойствами и ограждает человека от возбудителей опасных инфекционных болезней. Но надевать маску нужно в первую очередь в многолюдных местах (транспорте, торговых центрах, кинотеатрах). Менять ее нужно каждые два часа.

2. Защитить от инфекции детей

Как известно, первыми инфекцию подхватывают дети. Следует ограничить походы в многолюдные места (торговые центры, кинотеатры, игровые комнаты). Ну а если у ребенка появились признаки инфекции, не стоит вести его в детский сад или отправлять в школу.

3. Не проявлять «псевдопатриотизм»

Многие из нас, почувствовав легкое недомогание (насморк, першение в горле, легкий кашель), все-таки идут на работу. Но врачи считают, что лучше отсидеться дома и не заражать всех окружающих коллег.

4. Своевременно обратиться к врачу

В сезон респираторных инфекций, когда специалисты уже выявляют заболевших гриппом, в случае недомогания однозначно не следует заниматься самолечением. Если у Вас появились признаки инфекции, в том числе ОРВИ, это повод обращения за медицинской помощью – вызывайте врача на дом. Если стало «тяжелее дышать» (один из признаков пневмонии) – это повод немедленного обращения за медицинской помощью. В таких случаях перестраховка не будет лишней.

5. Вести здоровый образ жизни

Чтобы укрепить иммунитет, врачи советуют сделать прививку против гриппа. Но сейчас ее делать поздно – делать это надо было ранней осенью, в преддверии сезона ОРВИ. Сейчас же нужно соблюдать умеренность: в еде (есть побольше фруктов, витаминов, овощей, поменьше жирных и богатых углеводами продуктов), в работе (постоянная переработка, стрессы ведут к утомляемости и снижению иммунитета), в прогулках (очень важно гулять на свежем воздухе, но не по торговым залам магазинов). Занятия спортом, полноценный сон и закаливание тоже помогут укрепить иммунитет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.02.18

Первые портативные дефибрилляторы передадут в полицию, школы и музеи. / В страшном столкновении легковушки с грузовиком под Березовским пострадали три человека (ФОТО). / В Екатеринбурге улицу Горького перекроют на две недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»