Abibas вернулся. В Красноуфимске возбуждено уголовное дело за продажу контрафакта

После прокурорской проверки в отношении предпринимателя, торговавшего контрафактом, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что 26 декабря 2017 года в магазине на ул. Озерной в Красноуфимске индивидуальный предприниматель продавал спортивную обувь, украшенную обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками известных спортивных марок.

Поскольку прокурорам не были представлены правоустанавливающие документы, подтверждающие законность использования указанных товарных знаков, а также товарно-сопроводительная документация на товар, эксперты сделали вывод, что продукция, о которой идет речь, является контрафактной.

При этом индивидуальный предприниматель уже дважды привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Прокуратура направила материалы в следственные органы для уголовно-правовой оценки действиям торговца.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно».

Екатеринбург, служба информации

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