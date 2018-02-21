Депутаты упрекнули Мерзлякову в заботе о правах тех, кто давно умер

Депутаты заксо от фракции КПРФ упрекнули уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову в том, что в прошлом году она слишком много внимания уделила теме памяти жертв политических репрессий, в то время как многие проблемы детей-сирот и инвалидов остаются нерешенными.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня омбудсмен отчиталась о своей работе в 2017 году. Она рассказала, что в этот период как никогда чётко была сформулирована позиция государства по отношению к жертвам репрессий 1937 года. «В год 80-летия начала репрессий эта тема должна была прозвучать по всей стране», – сообщила Мерзлякова.

Депутаты от КПРФ Александр Ивачев и Александр Ладыгин выразили недовольство тем, что омбудсмен занимается защитой людей, которых давно уже нет, в то время как есть серьёзные проблемы у живых – в частности, у инвалидов, живущих в уктусском пансионате. Татьяна Мерзлякова ответила, что тема репрессий была отмечена в докладе, так как является новой. Что же касается проблем в соцзащите, заявила Мерзлякова, то ей там тоже многое не нравится, но она не должна подменять собой органы исполнительной власти, в частности, минсоцполитики.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.02.18

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