На Эльмаше из-за коммунальной аварии без воды осталось 7 домов

В Екатеринбурге из-за прорыва трубопровода без холодной воды остались 7 многоквартирных домов в районе улиц Таганской и Фрезеровщиков. На месте работает бригада, но, скорее всего, трубу починят только завтра. К дому обещали организовать подвоз воды.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, прорвало трубопровод холодного водоснабжения на перекрестке Таганская – Фрезеровщиков. В устранении последствий аварии задействована бригада службы благоустройства Горводопровода, также на месте аварии находится оперативная группа МЧС. К домам организовали подвоз воды в цистернах.

В МУП «Водоканал» сообщили, что необходимо производить раскопки, в том числе на проезжей части. Для этого нужно согласовать работу с разными службами. Поэтому, возможно, воду дадут только завтра.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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