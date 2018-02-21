Депутаты утвердили налоговые льготы для новых гостиниц

Депутаты свердловского заксобрания почти единогласно проголосовали в первом чтении за предложение областного правительства предоставить налоговые льготы новым гостиницам, в строительство которых вложено более 1 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ставка налога на имущество для этих предприятий будет установлена в размере 0,5% сроком на пять лет.

По словам замминистра экономики Татьяны Гладковой, сумма выпадающих доходов при этом составит 34 млн рублей в год, но льгота позволит привлечь более 2,5 млрд рублей инвестиций.

На сегодняшний день требованиям закона соответствуют два объекта: вторая очередь отеля Hyatt и башня «Исеть». Напомним, оба эти проекта реализует УГМК. Строительством первого занимается сербско-итальянская Tradeunique Holding, но работы финансирует холдинг Андрея Козицына, небоскреб же построен собственными силами медников.

В ходе обсуждения депутаты поинтересовались, есть ли необходимость помогать огромному холдингу, у которого дела и так идут прекрасно: неужели есть опасения, что без льгот УГМК не сможет достроить свои отели. Татьяна Гладковка на это ответила, что льгота призвана в том числе привлечь и тех инвесторов, которые еще только раздумывают о строительстве отелей в Екатеринбурге. В первом чтении закон поддержал 41 депутат, двое голосовали против, один воздержался, шестеро отсутствовали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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