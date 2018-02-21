Чиновник заплатил 20 тысяч за нецелевое использование 897 тысяч рублей из бюджета

В Талице начальник управления ЖКХ и строительства оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что принял недостроенный детский сад, заплатив за невыполненные работы 897 тысяч рублей.

Нарушения выявила прокуратура Талицкого района. Выяснилось, что начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа принял недостроенный детский сад и выплатил подрядчику деньги, хотя фактически работа не была закончена. В частности, не были установлены ящики для игрушек, не посажены березы, отсутствовали ворота и наружная облицовка поверхности стен. Общая сумма оплаченных из бюджета работ, которые не были сделаны, составила свыше 897 тысяч рублей.

Таким образом, бюджетные средства были использованы не по целевому назначению. В отношении чиновника из Талицы возбудили административное дело по ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств». Начальника оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Подрядчик провел работы, которые не были сделаны ранее, а часть денег вернул в бюджет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.02.18

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