В Екатеринбурге осудили группу мошенников, оформлявших кредиты на алкоголиков

В Екатеринбурге осудили группу мошенников, оформлявших кредиты на людей, ведущих асоциальный образ жизни.

«Сегодня, 21 февраля Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор членам преступной группы, которые в период с 2015 по июнь 2016 года совершили на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей 19 преступлений, связанных с мошенничеством в сфере кредитования. Создала криминальную структуру и возглавляла ее жительница Екатеринбурга 1955 года рождения», – сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным следователя ГСУ майора юстиции Ирины Почечун, в производстве которой находилось уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159.1 УК РФ, активными участниками группы были шестеро граждан – две женщины и четверо мужчин. Кроме того, удалось доказать, что соучастниками махинаций являлись еще 10 человек. Всего на скамье подсудимых оказались 17 человек.

Подозреваемые подыскивали людей, ведущих асоциальный образ жизни, которым предлагали за вознаграждение выступить в роли заемщиков при обращении в банки. Там оформлялись потребительские кредиты, основную часть их отдавали организатору сделки и ее ближайшему окружению, а себе заемщики оставляли от пяти до пятидесяти тысяч рублей. В последующем кредиты и проценты не выплачивались. Суммарный ущерб, причиненный банкам, составил порядка 15 миллионов рублей.

В результате Чкаловский суд всех участников группы признал виновными, назначив им в виде наказания обязательные работы, штрафы и лишение свободы на срок от двух до четырех лет. Лидер группы следующие пять лет проведет в колонии, кроме того, ей предстоит оплатить штраф в размере 250.000 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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