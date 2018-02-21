Похититель чужих квартир отделался условным сроком

В Нижнем Тагиле вынесен приговор 23-летнему мошеннику, который обманом захватывал чужие квартиры.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, жертвами афериста стали трое мужчин и две женщины. Общая сумма причиненного им ущерба составила более четырех с половиной миллионов рублей.

Первым забил тревогу в 2016 году тагильчанин, который выяснил, что квартира его сильно пьющего брата оформлена на другого человека. Сыщики быстро нашли нового владельца. Оказалось, что ранее судимый мужчина подружился с прежним владельцем квартиры, покупал ему алкоголь, а потом, улучив момент, забрал его паспорт и оформил на себя договор дарения. Затем злоумышленник аналогичным образом поступил еще с четырьмя владельцами жилья.

История закончилась тем, что суд приговорил виновного в мошенничестве к 3,5 годам лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 21.02.18

Щербатый тротуар из Екатеринбурга завел себе инстаграм. / В мэрии Екатеринбурга пообещали решать проблемы родителей первоклассников «как в прошлом году». / «Надо какие-то краники закрутить на федеральном уровне»: депутаты и чиновники обсуждают, как отвадить молодежь от Навального. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»