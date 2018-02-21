Круче Деда Мороза: заводчане выполнили просьбу первоуральского школьника, отправленную в Кремль

Первоуральский школьник Дамир Ахунов получил сегодня подарок в ответ на письмо, отправленное в Кремль. 12-летний мальчик просил у властей страны компьютер. Он хорошо учится, создает научные проекты и защищает их на конференциях, но собственного ПК у него не было – несколько лет назад родители школьника погибли в пожаре, он сам и его брат Эльдар теперь живут у бабушки с дедушкой, и у них просто не хватает денег на дорогую покупку.

«Заказ» школьника, отправленный президенту по адресу «Москва, Кремль», был выполнен. Компьютер был куплен Первоуральским новотрубным заводом. Подарок Дамиру вручил представитель ПНТЗ Александр Ханин.

«Мы увидели по телевизору, как девочке, которая об этом очень мечтала, дарят щенка. И подумали, что нам тоже нужно попробовать и написали письмо президенту. Очень давно мечтал о компьютере, и теперь эмоции у меня очень самые яркие», – цитирует Дамира портал Pervo.ru.

Фото Pervo.ru

Екатеринбург, служба информации

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