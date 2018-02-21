Команда «Нового Дня» взяла бронзу по стрельбе из пистолета (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня УФССП по Свердловской области провели соревнования по спортивной стрельбе среди журналистов. РИА «Новый День» занял третье место.

В соревнованиях участвовали около десятка СМИ уральской столицы, в составе каждой команды – два человека, мужчина и женщина. Участникам на выбор предлагались пистолет Макарова и пистолет Ярыгина, расстояние до мишени, как и полагается в спортивной стрельбе, 25 метров. После трех пробных выстрелов шли выстрелы в зачет. Лучшими в итоге стали судебные приставы, но их, конечно, при подсчете результатов не учитывали. На третьем месте оказалась команда РИА «Новый День», второе место взяли наши коллеги из «ФедералПресс», золото выиграла «Российская газета».

«Никогда раньше не стреляла из «настоящего» пистолета, только из пневматики. Взяла Ярыгина, он тяжелее Макарова, но точнее. С первого выстрела отдача напугала, но это было здорово», – рассказала корреспондент РИА «Новый День» Светлана Загороднева. Ее партнер по команде Антон Гуськов из пистолета тоже стрелял впервые, но результат для новичка впечатлил: «Отдача сильная, но если приноровиться на отдачу, то стрелять получается. Супер».

Екатеринбург, служба информации

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