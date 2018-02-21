В Ревде установили мемориальную доску полицейскому, погибшему во Вторую Чеченскую (ФОТО)

В Ревде сегодня установили мемориальную доску в честь майора МВД Андрея Козырина, который погиб на Северном Кавказе.

Доску установили на здании по улице Карла Либкнехта 2, на здании бывшей школы. где учился полицейский. Как рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, Козырин был в служебной командировке на Северном Кавказе, он и два его товарища прикрывали инженерно-саперное отделение военной комендатуры, которое занималось разминированием улиц Грозного. Ревдинский полицейский шел впереди группы, искал замаскированные мины и растяжки и увидел фугас. Он подал коллегам знак «Всем назад», но сам укрыться не успел. Снаряд взорвался, саперы попали под обстрел боевиков. Майор получил тяжелые травмы, ему ампутировали ноги. За его жизнь месяц боролись врачи, но 9 февраля 2001 года он погиб. Полицейскому был 31 год.

«Мы добивались этого целых три года и вот – мэрия дала добро. С финансированием и изготовлением таблички помог областной Фонд поддержки ветеранов правоохранительных органов», – рассказал председатель Совета ветеранов и Комитета солдатских матерей Рафик Мухаматуллин.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 21.02.18

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