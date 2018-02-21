Узкие коридоры и классы поменьше: такие школы будущего предлагает строить мэрия Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга пытается лоббировать через городскую думу обращение к Федерации с просьбой изменить СНиПЫ для проектирования новых школ. Городские чиновники утверждают, что некоторые нормативы сегодня устарели и стали избыточными. Например, можно «оптимизировать» площади коридоров, спортзалов и учебных классов в современных школах, не снижая их общей вместимости. На качество образования школьников это никак не повлияет, заявляют в мэрии. Но депутаты заподозрили, что истинный мотив властей Екатеринбурга другой – выполнить президентское поручение по созданию новых мест при минимальных затратах на строительство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожелания мэрии изложены в проекте обращения от имени городской думы к председателю правительству РФ Дмитрию Медведеву.

«Мы бьемся уже несколько лет над этим вопросом. Обращались к трем областным министрам, просили создать рабочую группу. Но, к сожалению, не видим понимания от коллег. На уровне Федерации обращения Екатеринбурга как муниципалитета не воспринимают, предлагают обращаться через субъект. Хотя в прошлом году на выставке Build School мы услышали позицию Роспотребнадзора. В ведомстве получили наше обращение, но не отреагировали, потому что считают его безосновательным. Мы должны научно обосновать наши предложения по изменению нормативов, с привлечением какого-нибудь знаменитого института», – рассказал глава комитета Николай Сметанин.

Вице-мэр Михаил Матвеев также отметил, что избыточные требования ведут к удорожанию проектов школ. В целом, чиновники настаивают, что их инициатива позволит более эффективно тратить бюджетные средства на строительство школ.

Впрочем, не все депутаты оценили находчивость мэрии. Николай Смирнягин поинтересовался, зачем на стадии проектирования одной из школ Екатеринбурга, рассчитанной на тысячу мест, чиновники предлагают заложить вместимость 1,5 тысячи детей. «Я понимаю, что жизнь заставляет это делать. Но зачем ограничивать тогда площадь здания школы? Вам это нужно, чтобы быстрее выполнить норматив по созданию мест?» – спросил депутат.

Николай Сметанин признал, что отчасти это так. Но тут же привел еще один аргумент. «Мы хотим за те же бюджетные деньги обеспечить большее количество детей нормальными условиями обучения. Простой пример. По нормативам в школе на 550 мест должен быть спортивный зал площадью 18 метров на 24 метра, а в школе на тысячу мест – 30 метров на 42 метра. У нас ДИВС таких площадей не имеет. Смысл такого строительства? Мы можем в школе на тысячу мест построить два спортзала «18 на 24», и это будет в четыре раза дешевле. Или еще пример. С новым оборудованием мы можем в два раза снизить энергопотребление школ, но экспертиза не принимает наш проект, потому что он не соответствует нормативам, принятым 20 лет назад», – заявил руководитель строительного комитета.

С ним согласилась глава департамента образования Екатерина Сибирцева: «Большие школы тяжело содержать, мы вынуждены много тратить на оплату коммуналки. В некоторых школах ширина коридоров порой больше, чем учебных классов. Нужно эффективно использовать каждый метр. В условиях износа школьного фонда в 70% нам не до выкрутасов. Нужно создать более-менее нормальные условия для детей в нынешних условиях. К 2025 году ни о каком выполнении программы о переводе школ на одну смену пока речи быть не может».

Стоит отметить, что остальные депутаты в комиссии по образованию признали доводы мэрии разумными и согласились вынести обращение на пленарное заседание думы. Кроме того, гордума напишет письмо свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой изменить бюджетные лимиты в программе по строительству школ. Сейчас область закладывает финансирование на один год, а депутаты предлагают гарантировать получение средств из регионального бюджета до окончания строительства объекта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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