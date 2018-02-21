Екатеринбуржец отсудил у салона сотовой связи 144 тысяч рублей за вздувшийся Iphone

Житель Екатеринбурга через суд взыскал с салона связи «Связной» 144 тысячи рублей за вздувшийся Iphone. Телефон посреди ночи надулся и перестал заряжаться, а магазин лишь предложил сдать его на гарантийный ремонт. В итоге пострадавшему вернули и стоимость телефона, и расходы на экспертизу, и компенсацию морального вреда.

Смартфон Apple Iphone 7 128 Gb стоимостью 55490 рублей житель Екатеринбурга Иван М. купил в июне 2017 года в одном из магазинов сети «Связной». А уже в августе среди ночи по неизвестным причинам смартфон вздулся, а при подключении к зарядному устройству перестал заряжаться. Иван обратился в магазин с претензией об обмене телефона или о возврате денег. Но в салоне связи отказались, заявив, что могут принять товар лишь на гарантийный ремонт. Тогда Иван заказал экспертизу, которая показала, что причиной вздутия аккумуляторной батареи послужило внутреннее замыкание, что характеризуется как производственный дефект.

«Иван М. обратился в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском об обязании АО «Связной Логистика» расторгнуть договор купли-продажи и возвратить ему 55490 рублей. Также он просил взыскать с ответчика неустойку в размере 50495 рублей, расходы по оплате экспертизы 6 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. В судебном заседании истцом также были заявлены расходы по оплате услуг представителя в размере 15 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе областного суда.

Верх-Исетский районный суд признал требования Ивана обоснованными. Кроме стоимости Apple Iphone 7 в размере 55 490 рублей, присудив взыскать с АО «Связной Логистика» неустойку в размере 25 тысяч рублей, компенсацию морального вреда 2 тысяч рублей, штраф – 41245 рублей, расходы по оплате услуг эксперта в размере 6000 рублей, и 15 тысяч рублей – расходы по оплате услуг представителя. Салон связи попытался оспорить решение районного суда, но областной инстанцией апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. Иван получил за вздувшийся телефон 144 тысячи рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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