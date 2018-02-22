«МОК ПНХ»! Фанаты «Спартака» устроили нецензурную акцию на хоккейном матче в Екатеринбурге

Болельщики «Спартака» устроили акцию на хоккейном матче, который проходил вчера в Екатеринбурге. На трибуне они развернули плакат с надписью «МОК ПНХ!».
Снимок опубликовал в своем инстаграме ресторатор Евгений Кексин, который болеет за «Спартак».
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 22.02.18
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