«МОК ПНХ»! Фанаты «Спартака» устроили нецензурную акцию на хоккейном матче в Екатеринбурге

Болельщики «Спартака» устроили акцию на хоккейном матче, который проходил вчера в Екатеринбурге. На трибуне они развернули плакат с надписью «МОК ПНХ!».

Снимок опубликовал в своем инстаграме ресторатор Евгений Кексин, который болеет за «Спартак».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.02.18

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