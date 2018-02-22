В выходные в Свердловской области похолодает до -32

В Свердловской области в предстоящие выходные серьезно похолодает.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском гидрометеоцентре, уже в ночь на 23 февраля в области установится температура воздуха -15…-20, при прояснении до -25…-30. В праздничный день в регионе будет умеренный мороз: -9…-14, на севере до -20. В ночь на 24 февраля станет еще холоднее: -19…-24, при прояснении до -32. Днем 24 февраля ожидается -11…-16, на севере до -20.

В областном центре похолодание будет не столь заметным. Дневная температура 23 февраля составит -9…-11, 24 февраля -11…-13. Ночная – до -17 градусов 23 февраля, до -21 градуса 24 февраля. Ветер северный, северо-западный, 4-6 м/с. Слабый снег, на дорогах гололедица.

Екатеринбург, служба информации

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