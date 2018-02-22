Русская музыка и супермаркеты: «Мегафон» выяснил планы уральцев на 23 февраля

Изучение мобильной активности и предпочтений миллионов клиентов позволило оператору «Мегафон» выявить планы уральских мужчин на День защитника Отечества.

По данным компании, в планах уральцев – проснуться после девяти утра, послушать русские песни, провести пару часов со смартфоном и сходить в «Монетку». В эту пятницу особенно порадуют защитников композиции «Тишины хочу» («Антиреспект»), «Лирика» («Сектор Газа», ремейк), «А я кайфую» (Ринат Джамилов), «Так хочется жить», («Рождество»), «Розовое вино» (Элджей and Feduk). Эти хиты мужчины слушают чаще всего и устанавливают по услуге «Замени гудок» вместо сигналов ожидания ответа.

На шопинг по банковской карте «Мегафона», привязанной к счету мобильного телефона, представитель сильного пола в среднем потратит свыше 1 500 рублей за 23 февраля. Интересно, что если москвичи отправятся за продуктами в «Азбуку вкуса», питерцы и сочинцы в «Ленту», то уральцы предпочтут «Монетку». В топ магазинов также войдут «Красное&Белое» и Aliexpress. За общением в этот день защитники отечества охотнее всего пойдут в мессенджеры, а за развлечениями – в YouTube.

«В среднем за день мужчина шесть раз поговорит по мобильному, поучаствует в 10 чатах, послушает порядка 20 треков на музыкальных сервисах и скачает объем трафика, равный открытию 300 страниц в интернете. На это у него уйдет примерно пара часов. Наши тарифы «Включайся!» с большим объемом услуг, безлимитными мессенджерами и соцсетями, а также дополнительные услуги помогут отлично провести длинные выходные», – отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Несколько тысяч уральских мужчин предпочтут встретить праздник за границей. Любимыми направлениями станут Казахстан, Вьетнам, Беларусь, Таиланд, ОАЭ, Чехия, Италия, Франция и Китай. Здесь не пропустить поздравления поможет опция «Безлимитные мессенджеры» за 99 рублей в день.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.02.18

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