«Я учусь на втором курсе. Настоящий подвиг еще не совершила»: что думают о военных и патриотизме подростки

Современные подростки и студенты верят в патриотизм, видят, как некий Запад сманивает соотечественников своей культурой, и уважают военных, находя героев и в Великой Отечественной войне, и в сирийских событиях. По крайней мере, такие выводы можно сделать на основе эссе, которые ребята прислали на региональный конкурс «Есть такая профессия – Родину защищать». «Новый День» внимательно почитал работы, выделив главное и самое интересное в сочинениях, посвященных патриотизму, офицерам и их женам.

«Быть патриотом» в представлении молодежи

Множество сочинений, присланных на конкурс, были посвящены подвигам ветеранов Великой Отечественной войны и Афганистана. Судя по работам на тему «Герой-патриот нашего времени», героев действующих военных кампаний дети также хорошо знают. Были эссе и о погибших летчиках в Сирии, и о докторе Лизе. Но в целом, нынешним старшеклассникам интереснее рассуждать о том, что значит быть патриотом в мирное время. Для одних кажется стыдным не знать историю России, для других – постоянно ругать власть и желать уехать за рубеж. Впрочем, во многих сочинениях часто звучал вывод: главное – не подвиги, а то, что ты приносишь пользу своей стране.

Валерия, 16 лет, Ейск

«В моем понимании «герой-патриот» – человек, любящий и знающий свою страну. [Но есть] те, которые просто жаждут уехать за границу. Если опросить [людей], любят ли они Россию, все без исключения ответят на этот вопрос «да», но при этом будут думать, как же в ней плохо живется и что страна катится ко дну. И вопреки своим мыслям, они не пытаются это исправить, а только усугубляют. … Конечно, не все люди себя так ведут. Многих можно назвать настоящими патриотами за их работу для России. Это люди, участвующие в войнах, учителя, защитники природы, врачи, ученые и многие другие».

Наталья, 19 лет, Екатеринбург

«Я учусь на втором курсе. Настоящий подвиг еще не совершила. Но для меня героизм заключается в силе духа, в правилах чести, в порядочности. Таких, как я – большинство. Не стоит жить только ради нашего личного удобства. Смысл жизни каждого из нас в чем-то большем. Уверена, если понадобится, сегодняшняя молодежь встанет на пути войн, землетрясений, стихий».

Анна, 18 лет, Екатеринбург

«В настоящее время [многие] уверены, что патриотов в России практически нет. Людей сманивает Запад. Их традиции, культура, мода и образ жизни кажутся теперь неким эталоном. … Но ведь так не считает стопроцентная масса населения. … И сейчас есть люди, которые несмотря ни на что, гордятся своей страной. [Они] могут не стоять каждый день на главной площади города с табличками, сообщающими об их большой любви к Родине. Нет. Это обычные люди, бескорыстно выполняющие свою работу. Это могут быть люди, занимающие довольно престижные должности, такие как депутаты или полицейские. Могут быть люди военного ранга, защищающие государство, или спортсмены, представляющие страну на мировом уровне. Даже совсем простые люди. К примеру, волонтеры».

Таисия, 16 лет, Екатеринбург

«Герой нашего времени верит в будущее своей страны и, конечно же, принимает близко к сердцу беды других, незнакомых ему людей. Эти качества простого человека позволяют пока еще существовать российскому обществу».

Павел, 18 лет, город Чистополь, Татарстан

«Быть патриотом значит проявлять уважение не только к своему народу и роду, но и к другим народам. … Патриот всеми силами должен стремиться к миру и согласию между народами, живущими по всей земле. Патриот – это тот человек, который любит людей независимо от их национальности, расовой принадлежности и прочих признаков, отличающих один народ от другого».

Жена офицера: с поварешкой, утюгом, закутавшись в плед у камина

Несколько десятков работ дети и студенты прислали по теме «Жена офицера». За редким исключением тему выбирали девочки, среди них оказались и те, кто воспитывается в семье военного.

Практически во всех работах говорится, что жена – это «крепкий и надежный тыл», что она должна быть сильной, что делать свою карьеру супруге офицера будет проблематично, так как придется часто переезжать. И с этим поспорить сложно. Но, как оказалось, многие считают, что главная «работа» этих женщин – готовить, стирать, гладить. За редким исключением жены офицеров были невероятно героизированы, даже в сочинениях о самих офицерах градус пафоса был несколько ниже. К слову, в ряде работ учащиеся, рассуждая о частых переездах семей военных, вспоминали жен декабристов – а вдруг на новом месте дадут плохо отремонтированную квартиру или ехать придется далеко.

Дарья, 18 лет, Екатеринбург

Вот муж пришёл с работы, он устал и хочет кушать. Можно сказать, что ты тоже устала, устроить ссору из-за того, что любимый редко бывает дома. А можно поступить мудро. Приготовить вкусный ужин и после этого спокойно обсудить все проблемы, попивая чай, завернутыми в плед у камина.

Елена, 16 лет, Туринск

Выходит, очень непросто быть женой офицера! Ведь за красивым мундиром и бравой выправкой мужа-военного скрывается командирский тон в общении, требовательность к себе и окружающим, порой даже резкость. Психология человека в погонах особенная, для того чтобы и служба шла нормально, и брак был счастливым, необходимо участвовать в жизни мужа, давать советы, понимать его, не устраивать ненужных скандалов, не таить обид, делить с ним тяготы и лишения воинской службы.

Инна, 17 лет, Екатеринбург (дочь офицера)

Моя мама выбрала тяжелый путь и вот уже двадцать шесть лет она не сдает позиций. Наверное, мы уже можем открыть свой личный бизнес по компактной сборки целой квартиры. Так бы и назвали ООО «Жена офицера». И лозунг бы добавили: «Быстро! Качественно! Недорого!»

Анастасия, 20 лет, Екатеринбург

Жена офицера – это мудрая жена, которая своей мудростью делает брак крепче, а мужа счастливее. Только возвеличившая статус своего мужа жена способна завоевать его сердце и добиться его восхищения.[...] Жена офицера должна уметь распоряжаться бюджетом семьи, окружать мужа любовью, следить за состоянием здоровья, уметь стирать, шить, готовить, гладить потому, что по внешнему виду мужчины можно охарактеризовать его супругу.

Елизавета (город и возраст не указаны)

(в годы войны) Родину шли защищать, дом, семью! Не было ни капли сомнения! А что сейчас... Уверена, все изменилось. Ценности, которые значили очень многое тогда, сейчас просто устарели. Но даже в современном ужасном пошлом мире не все потеряно, существуют семьи военных, которые можно реально назвать основой нации.

Офицеры: мужество, честь и хорошая зарплата

Еще одна гендерная тема – «Какими качествами должен обладать настоящий офицер?". Офицерами, конечно, могут быть и женщины, но об этом никто не вспомнил, кажется, и учащиеся, и организаторы конкурса женщин видят только в качестве жен. В своих эссе дети вспоминали предыдущие войны и конфликт в Сирии, описывали подвиги своих дедов. Сразу в нескольких работах дети указали образцовыми офицерами героев одноименного фильма. Набор качеств, которыми, на их взгляд, должен обладать настоящий офицер, довольно ограничен: мужество, отвага, ум, способность к самопожертвованию и так далее. Ребята писали и про необходимость учиться, и про то, что офицеру не помешает хорошая зарплата.

Александр, 16 лет, Полевской

Солдата необходимо учить военному ремеслу, для этого необходимо достаточное финансирование и условия для обучения. А также в солдаты мало кто пойдет в случае недостаточной оплаты труда, как бы печально это ни звучало. Поводя итоги, хотелось бы сказать, я считаю, что в современном мире мы, страна, не можем позволить себе такую роскошь -отказаться от армии и порядочных офицеров.

Дарина, 13 лет, Богданович

Папа рассказал, что раньше, во времена СССР, никакой дружбы или общения между солдатами и офицером не было и не могло быть. Раньше отношение к солдатам было хуже. В советское время некоторые сравнивали тюрьму с армией, молодые ребята без особой охоты шли служить, боялись «дедовщины». Сейчас всё изменилось, отношение к солдатам стало более уважительным.

Дарья, 14 лет, Арамиль

Настоящий офицер – это тот, кто находится на равном уровне с солдатами, тот кто служит, а не делает на войне карьеру, тот кто герой в душе и тот кто не задумывается о своем героизме. Примером этому может служить подвиг Сергея Солнечникова в 2012 году, когда вовремя военных учений он, закрыв своим телом активированную гранату, спас своих солдат от гибели. Благодаря самоотверженности Сергея удалось избежать трагедии.

Элиза, 19 лет, Екатеринбург

Чтобы завоевать нежное сердце девушки, юноше достаточно иметь привлекательную внешность и быть душой компании. Чтобы заслужить благосклонность женщины, мужчине достаточно быть дамским угодником и иметь золотые; руки. Но ни один юноша или мужчина практически не будет иметь шансов на успех у женской половины, если рядом будет Он – мужественный, сильный и уверенный в себе офицер. О том, что дамские сердца неравнодушны к офицерам хорошо известно уже не одно столетие. И в этом нет ничего удивительного, ведь именно профессия офицера является синонимом защитника, надежной опоры и благородства.

Сергей, 14 лет, Богданович

В современном мне мире происходит большое количество военных конфликтов, и наши мужественные ребята, помогают попавшим в беду людям других стран. Я горжусь нашими военными и офицерами, в частности. Это лица нашей великой и могучей страны.

В конкурсе эссе участвовали и 13-летние дети, и 23-летние студенты из Свердловской области и других регионов. Набралось полторы сотни сочинений по девяти темам. Заметно, что ребята настроились на максимально патриотический лад, вспоминали историю и современность, причем ряд работ – весьма достойного уровня, а некоторые, очевидно, писались, потому что пришло такое задание. Итоги конкурса уже подведены, но редакция принципиально не смотрела список победителей, мы не обращали внимания на стилистические огрехи и грамматические ошибки, встречающиеся довольно часто. Кстати, в каждой работе кроме информации об авторе есть и фамилия учителя, руководителя проекта. Возможно, работы не проверялись на грамотность, или по каким-то причинам правки не были внесены.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

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