Назначен новый сысертский межрайонный прокурор

Новым сысертским межрайонным прокурором стал Константин Паначев. Как сообщили в Свердловской областной прокуратуре, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20 февраля 2018 года № 172-к на должность Сысертского межрайонного прокурора назначен старший советник юстиции Константин Игоревич Паначёв.

Паначёв имеет высшее юридическое образование, в 2001 году с отличием закончил Уральскую государственной юридическую академию. В органах прокуратуры служит с октября 2000 года, последовательно занимая должности старшего следователя прокуратуры Чкаловского района г. Екатеринбурга, заместителя прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга. С октября 2004 года проходил службу в аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации, занимал должности прокурора отдела, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе (с дислокацией в г. Екатеринбурге). Женат, воспитывает двоих детей.

Ранее занимавший должность Сысертского межрайонного прокурора старший советник юстиции Михаил Чертович приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность прокурора Слободо-Туринского района Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.02.18

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