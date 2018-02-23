23 февраля 2018, 09:00 «Обязательно жахнем!» Конкурс РИА «Новый День» и ДОСААФ на знание армейских фильмов В День защитника Отечества РИА «Новый День» и региональное отделение ДОСААФ России объявляют конкурс на знание отечественного армейского кино. Выберите название фильма под каждой из цитат. Самый быстрый и самый точный знаток военных фильмов получит возможность бесплатно обучиться вождению, получив права любой категории, вплоть до управления катером. Итоги конкурса будут подведены 6 марта. «Это залет, воин» Варианты ответа:«Сталинград»«Десант»«9 рота»«Сволочи»«Красный октябрь» «Жизнь без армии – это все равно, что любовь в резинке» Варианты ответа:«Чапаев»«Звезда»«Весенний призыв»«ДМБ»«Бестолочи» «Вот в Берлине, где-нибудь на самой высокой стене, я напишу: «Развалинами Рейхстага удовлетворен» Варианты ответа:«В бой идут старики»«А зори здесь тихие»«Василий и черный прапор»«Танк»«Противостояние» «...тут скоро танки пройдут! – А где ж они тут пройдут, тут же узко? – Эти пройдут, у этих одна гусеница» Варианты ответа:«Белый тигр»«Ответный ход»«В зоне особого внимания»«ДМБ 2»«Афганский излом» «...пришел, увидел, и наследил!» Варианты ответа:«Похороны Ганса»«Цельнометаллическая оболочка»«Они сражались за Родину»«Граница. Таежный роман»«Автоматчик и голуби» Ваше имя и информация для контакта: Отправить результат Пожалуйста, ответьте на все вопросы, укажите своё имя, а также контактную информацию – телефон, email. Пройдите проверку «Я не робот» и нажмите «Отправить результат». Никакой персональной информации на сайте опубликовано не будет. Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42 © 2018, РИА «Новый День» Написать авторуСообщение в редакцию В рубриках / Метки Екатеринбург, Урал, Россия, Тесты NDNews,