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«Обязательно жахнем!» Конкурс РИА «Новый День» и ДОСААФ на знание армейских фильмов

В День защитника Отечества РИА «Новый День» и региональное отделение ДОСААФ России объявляют конкурс на знание отечественного армейского кино. Выберите название фильма под каждой из цитат. Самый быстрый и самый точный знаток военных фильмов получит возможность бесплатно обучиться вождению, получив права любой категории, вплоть до управления катером. Итоги конкурса будут подведены 6 марта.

«Это залет, воин»

Варианты ответа:

«Жизнь без армии – это все равно, что любовь в резинке»

Варианты ответа:

«Вот в Берлине, где-нибудь на самой высокой стене, я напишу:
«Развалинами Рейхстага удовлетворен»

Варианты ответа:

«...тут скоро танки пройдут!
– А где ж они тут пройдут, тут же узко?
– Эти пройдут, у этих одна гусеница»

Варианты ответа:

«...пришел, увидел, и наследил!»

Варианты ответа:

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