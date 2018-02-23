«Обязательно жахнем!» Конкурс РИА «Новый День» и ДОСААФ на знание армейских фильмов

В День защитника Отечества РИА «Новый День» и региональное отделение ДОСААФ России объявляют конкурс на знание отечественного армейского кино. Выберите название фильма под каждой из цитат. Самый быстрый и самый точный знаток военных фильмов получит возможность бесплатно обучиться вождению, получив права любой категории, вплоть до управления катером. Итоги конкурса будут подведены 6 марта.

«Это залет, воин»

Варианты ответа: «Сталинград» «Десант» «9 рота» «Сволочи» «Красный октябрь»

«Жизнь без армии – это все равно, что любовь в резинке»

Варианты ответа: «Чапаев» «Звезда» «Весенний призыв» «ДМБ» «Бестолочи»

«Вот в Берлине, где-нибудь на самой высокой стене, я напишу:

«Развалинами Рейхстага удовлетворен»

Варианты ответа: «В бой идут старики» «А зори здесь тихие» «Василий и черный прапор» «Танк» «Противостояние»

«...тут скоро танки пройдут!

– А где ж они тут пройдут, тут же узко?

– Эти пройдут, у этих одна гусеница»

Варианты ответа: «Белый тигр» «Ответный ход» «В зоне особого внимания» «ДМБ 2» «Афганский излом»

«...пришел, увидел, и наследил!»

Варианты ответа: «Похороны Ганса» «Цельнометаллическая оболочка» «Они сражались за Родину» «Граница. Таежный роман» «Автоматчик и голуби»

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