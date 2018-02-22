Жители Краснолесья обещают войну застройщикам березовой рощи (ВИДЕО)

Жильцы домов в районе улицы Краснолесья 25 февраля устраивают народный сход в роще, предназначенной под вырубку и застройку. Земля, по генеральному плану предназначенная под учебные корпуса, отдана на конкурс под многоэтажные дома. Новоселы парализуют жизнь трех микрорайонов, считают в ТОС.

Жители Краснолесья на грани войны

Роща между улицами Краснолесья и Мехенцева до недавнего времени принадлежала РАН. Однако ученые не смогли изыскать денег, и проект общежития, стадиона и учебных корпусов не был реализован. Земля была передана АИЖК, и участок площадью в 24 га 2 марта разыграют между застройщиками.

По словам организатора схода Дениса Каракоза, ученые, когда избавлялись от ненужного участка, подали заниженные отчеты о численности населения. Якобы по этим бумагам в трех микрорайонах живет всего 22 тысячи человек. И достраивать социальную инфраструктуру при появлении новых домов не понадобится. Тем временем уже сегодня районные школы перегружены, дети учатся в три смены.

«Мы считаем, торги нужно отменить, рощу оставить», – обозначил свою позицию Каракоз.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.02.18

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