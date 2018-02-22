«Будет Тайсон? Вы шутите?», – бойцы ММА готовятся к турниру в Екатеринбурге (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге провели открытые тренировки сразу два титулованных бойца, которые выйдут в октагон на турнире по ММА в воскресенье, 25 февраля. Это американец Джоуи Бельтран и россиянин Сергей Харитонов. Наш боец занимает 25 место в мировом рейтинге MMA в своем весе, у него 33 победы в 36 боях. У спортсмена из Штатов 17 выигранных поединков из 32.

Первым к журналистам вышел Джоуи Бельтран, он отработал 20 минут спарринга с тренером, а после пообщался со СМИ. Боец рассказал, что Екатеринбург ему понравился. «Красивый город», – заметил он. Репортеры сделали ему сюрприз, спросили, будет ли для него дополнительным стимулом тот факт, что за боем будут наблюдать Федор Емельяненко и сам Майк Тайсон. «Что? Будет Тайсон? Вы серьезно?», – удивился Бельтран. Но было видно, что он обрадован.

Следом за американцем провести тренировку для СМИ должен был Сергей Харитонов. Но, как и подобает звезде, он опоздал на 25 минут, а потом «поработал на камеру». По его словам, Бельтран для него будет интересным соперником.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.02.18

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