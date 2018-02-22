Полиция задержала 33-летнего лжеминера, из-за него ночью эвакуировали сотни жильцов многоэтажки

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции и ФСБ задержали 33-летнего мужчину, который 20 февраля посреди ночи сообщил о минировании жилой многоэтажки. Из-за пьяной выходки тагильчанина сотни жильцов, включая детей, вынуждены были мерзнуть ночью на улице. Лжеминеру грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о минировании поступило в дежурную часть 20 февраля около часа ночи. К жилому дому в центре Нижнего Тагила были направлены следователи, экипажи ППС и ДПС, полицейские, бойцы Росгвардии и иные службы и ведомства. Всех жильцов дома пришлось эвакуировать посреди ночи на улицу. Чтобы дети не мерзли, полицейские приютили их в своих служебных машинах. Тщательным проверкам подверглись подъезды, чердаки и прилегающая территория. Никаких подозрительных предметов не нашли.

«Шутником» оказался неработающий местный житель, 33-летний Сергей Стулов, проживающий в одном из соседних домов. Сейчас он задержан сотрудниками полиции и ФСБ Нижнего Тагила в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По предварительным сведениям, вечером 20 февраля Стулов со своей подругой употреблял спиртные напитки, они «перебрали» и поругались. «После расставания, чтобы дама не отправилась сладко спать, подозреваемый решил ее «взбодрить» и позвонил по линии 112, сообщив о минировании дома. Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался, зато с административным кодексом нашей страны познакомиться успел. За неоднократное нахождение в общественном месте в состоянии опьянения подвергался штрафным санкциям, – уточнил Валерий Горелых. – Сотрудниками полиции из подразделения дознания отдела внутренних дел по Ленинскому району Нижнего Тагила в отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК Российской Федерации. Ее санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы от двух до трех лет. До судебного разбирательства подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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